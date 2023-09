In der Bischof-Ulrich-Grundschule steckt viel Musik drin

Als einzige Schule im Kreis Neu-Ulm wird die Einrichtung in Illertissen als Musikbegeisterte Schule ausgezeichnet. Wie die Grundschule an diese Ehrung kommt.

„Welch ein Wunder Musik doch sein kann: Sie nimmt dich und mich und alle immer mit! Ja, Musik eröffnet uns die ganze Welt!“ Diese Zeilen stammen aus einem Lied, das eigens für die Musikbegeisterten Grundschulen in Bayern komponiert wurde. Eine davon ist die Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen, die als einzige im Kreis Neu-Ulm und eine von 140 in ganz Bayern diese Auszeichnung erhält.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo sagt dazu: „Mit der Verleihung des Profils Musikbegeisterte Grundschule honorieren wir das außergewöhnliche Engagement und die Kreativität von Grundschulen, die dem musischen Bereich einen besonders hohen Stellenwert einräumen. Singen und Musizieren sind ebenso wichtig wie das tägliche Lesetraining oder die Beherrschung der Grundrechenarten. Musik bietet den Kindern darüber hinaus die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden, und sie stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Außerdem hilft sie unseren Schülerinnen und Schülern dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und Werte zu verinnerlichen.“

Das macht die Grundschule Illertissen zur Musikbegeisterten Schule

Was die Musikbegeisterten Grundschulen vereint, ist die Tatsache, dass hier Musik konsequent im Schulalltag verankert wird - das Ministerium nennt als Beispiele Chor- und Instrumentalklassen, Morgenrituale, Lernlieder, Schulversammlungen sowie interdisziplinäre Angebote. Außerdem überzeugten sie durch die Teilnahme am Aktionstag Musik in Bayern und bei verschiedenen Veranstaltungen in Schule und Öffentlichkeit sowie in der Kooperation mit externen Partnern. Partner der Initiative sind die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) und der Bayerische Musikrat (BMR).

Was hat die Grundschule Illertissen nun von dieser Auszeichnung? Neben einem Profilschild, mit dem sich die Schule künftig schmücken darf, gibt es für das außerordentliche Engagement einen Einmalbetrag in Höhe von 1000 Euro. Der soll für die Umsetzung von musikalischen Aktivitäten genutzt werden. Dazu gibt es spezielle Fortbildungsangebote über die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik, sowie eine eigens verfasste fantastische Geschichte, die der Schule zur Verfügung gestellt wird - natürlich geht es darin auch um Musik und Abenteuer. Die Musikbegeisterten Grundschulen sollen im jetzt beginnenden Schuljahr 2023/24 im Rahmen einer Zertifizierungsfeier ausgezeichnet werden. (AZ)