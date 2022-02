Illertissen

vor 16 Min.

In der Wohngemeinschaft fliegen die Fäuste

Der Streit in einer Wohngemeinschaft in Illertissen ist am Wochenende eskaliert.

Die Polizei musste am Samstagabend bei einer heftigen Auseinandersetzung in einer Wohngemeinschaft in Illertissen einschreiten. Ein 22-Jähriger hatte die Beamten verständigt, weil er von seinem 45-jährigen Mitbewohner körperlich und verbal angegangen wurde. Der Anrufer lebt in einer Wohngemeinschaft in der Stauffenbergstraße mit zwei anderen Männern. Am Samstag gegen 22 Uhr fühlte er sich durch seine Mitbewohner gestört und bat sie deshalb, etwas ruhiger zu sein. Der 45-Jährige reagierte sofort aggressiv, berichtet die Polizei. Er schlug mehrfach mit der Faust auf den Geschädigten ein und beleidigte ihn mit diversen Schimpfworten. Anschließend verlangte er vom 22-Jährigen, dass dieser seine Schulden in Höhe von zehn Euro, die dieser bei dem dritten, 25-jährigen Mitbewohner hatte, begleichen sollte. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, ballte der 45-Jährige wieder seine Faust. Streit in der Wohngemeinschaft: Es ging um zehn Euro Dadurch eingeschüchtert, übergab der 22-Jährige seine letzten fünf Euro an den Beschuldigten. Daraufhin schlug der 45-Jährige den Jüngeren erneut mehrfach gegen den Oberkörper. Dabei bedrohte er ihn mit dem Tod. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Aggressor ergab etwa 1,6 Promille. Der Mann übergab die fünf Euro nach Aufforderung durch die Polizei zurück an den Geschädigten. Dieser habe äußerlich keine Verletzungen aufgewiesen und sei lediglich leicht verletzt worden. Er zog es jedoch vor, die Nacht nicht in der Wohngemeinschaft zu verbringen. Der 45-Jährige sieht mehreren Strafanzeigen, nämlich wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung entgegen. (AZ)

