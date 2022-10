In Illertissen gibt es Kunst statt Brautmode im Schaufenster

Plus Vor dem drohenden Abriss des Gebäudes ist ein Brautmodegeschäft aus dem Laden in der Hauptstraße ausgezogen. Jetzt präsentiert sich dort der Kunstzirkel.

Mitglieder des örtlichen Kunstzirkels verschönern die Stadt Illertissen mit ihren Werken und kommen dabei auf immer neue Einfälle. Die jüngste Idee stammt allerdings von Bürgermeister Jürgen Eisen, wie die Vorsitzende Theresia Richter-Numberger berichtet. Das Resultat ist auch schon in den Schaufenstern eines leeren Geschäftsgebäudes an der oberen Hauptstraße zu sehen: Malerei, Fotografie, Porzellan und Schmuck sind da zu bewundern anstatt Brautmoden.