Illertissen

18:15 Uhr

In Illertissen soll es im Advent wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben

Plus Mehrere Geschäfte möchten im Rahmen des Weihnachtsmarkts ebenfalls öffnen. Der Stadtrat entscheidet – und eine Fraktion sorgt für eine Überraschung.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Die Zeit drängt: Am 27. November möchte die Werbegemeinschaft Illertissen gerne einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag durchführen. Im Rahmen des Illertisser Weihnachtsmarkts, der an diesem Wochenende zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfindet, sollen dann auch Geschäfte wieder öffnen dürfen. In den Jahren zuvor gab es immer einen mehrheitlichen Beschluss des Stadtrats dazu. Das war dieses Mal anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen