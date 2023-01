Illertissen

In Thomas Scheytt steckt der Boogie-Woogie drin

Plus Das Trio Tipitina mit dem Solopianisten reißt das Publikum in der ausverkauften Illertisser Schranne mit. Am Ende gab’s stehende Ovationen und Zugaben.

Bei Thomas Scheytt schwingt überall Boogie-Woogie mit: erst heimlich auf der heimatlichen Kirchenorgel und später lautstark in der Blumenstraße am heutigen Wohnort in Freiburg. Die Komposition heißt „Blumenstraßen-Express“. Die ganze Bandbreite konnte das Publikum mit dem Trio Tipitina in der ausverkauften historischen Schranne in Illertissen erleben. Am Ende stand es auf, um zu klatschen und mitzugehen. Thomas Scheytt, Karoline Dombrowski (Gesang) und Jörn-Paul Weidlich (Schlagzeug) steigerten sich von einer Zugabe in die nächste und die Stimmung war grandios. Alle schienen von einer Welle aus Klang und Rhythmus erfasst.

