Illertissen

vor 31 Min.

In welche Richtung geht es künftig in der Apothekerstraße?

In der Apothekerstraße in Illertissen könnte bald eine Einbahnstraßenregelung gelten.

Plus Die Stadt Illertissen hat diesen Sommer in der Innenstadt einen Versuch mit Einbahnstraßenregelungen gestartet. Das ist dabei herausgekommen.

So mancher Autofahrer in Illertissen hatte sich im Sommer verwundert die Augen gerieben: Denn die Apothekerstraße, die manche gerne als Abkürzung von der Memminger Straße zum Marktplatz nutzen, war über mehrere Wochen erst in der einen, dann in der anderen Richtung eine Einbahnstraße. Dahinter steckte eine Untersuchung der Stadtverwaltung zusammen mit dem Büro der Bernard-Gruppe.

Entstanden ist der Vorschlag im Bau- und Umweltausschuss der Stadt, als es darum ging, wie der an die Apothekerstraße angrenzende Carnac-Platz umgestaltet werden könnte. Die Stadtratsmitglieder wollten wissen, ob in dem Zuge eine Einbahnstraßenregelung hier sinnvoll sein könnte. Denn die Apothekerstraße ist auch für viele Kinder, die die Grundschule besuchen, gleichzeitig der Schulweg. Und das Verkehrsaufkommen ist - trotz Begrenzung auf 30 Stundenkilometer - ziemlich hoch. 30.000 Euro hat sich die Stadt die Untersuchung kosten lassen, so Bürgermeister Jürgen Eisen.

