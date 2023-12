Illertissen

vor 17 Min.

Ingeborg Richard wechselte in 90 Jahren schon öfter ihre Heimat

Plus Von Tschechien über Ostdeutschland nach München und schließlich nach Illertissen: Eine neue Umgebung ist für die Jubilarin auch im hohen Alter kein Problem.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Vor gut einem halben Jahr ist Ingeborg Richard nach Illertissen gezogen und fühlt sich im seniorengerechten Wohnen in ihrer jetzigen Heimat richtig wohl. Sie genießt die Glückwünsche von Illertissens Dritter Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedl anlässlich ihres 90. Geburtstages und erzählt munter, dass sie schon öfter ihren Wohnort wechseln musste. Umständehalber.

Die rüstige Seniorin wurde am 3. Dezember 1933 in Aussig an der Elbe im heutigen Tschechien geboren und erlebte zusammen mit der Mutter und sechs ihrer zehn Geschwister die Vertreibung aus der sudetendeutschen Heimat. Es verschlug sie nach Gera in Thüringen, wo noch heute etliche Verwandte leben. Ingeborg Richard ging aber früh eigene Wege. Als sie 1956 ihren Onkel in Frankfurt besuchte, habe er ihr Mut gemacht, in Westdeutschland zu bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen