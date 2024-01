Illertissen/Ingolstadt

06:00 Uhr

Bandenmäßige Zwangsprostitution: Anklage nach Razzia mit Festnahme in Illertissen

In Illertissen kam es im Juli 2022 im Zuge einer großangelegten Razzia zu einer Festnahme wegen des Verdachts des Menschenhandels. Diese Beweismittel wurden sichergestellt.

Plus Im Juli 2022 kam es bei einer Razzia wegen des Verdachts des Menschenhandels unter anderem in Illertissen zu Festnahmen. Nun sind die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen.

Von Michael Kroha

Es war damals eine großangelegte konzertierte Aktion. 160 Beamte in Bayern und Baden-Württemberg waren im Juli 2022 im Einsatz. Unter anderem in Illertissen und Laupheim kam es zu Festnahmen. Darunter war auch ein früherer Gastronom aus der Vöhlinstadt. Ihm war bereits ein entsprechender Ruf nachgesagt worden. Spuren führten die Ermittler der Ingolstädter Kriminalpolizei bis nach Rumänien, wo es zeitgleich zu Durchsuchungen kam. Der Verdacht des Menschen- und Drogenhandels sowie der bandenmäßigen Zwangsprostitution stand im Raum. Nun sind die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen.





