Groß-Razzia wegen Menschenhandels: Festnahmen in Illertissen und Laupheim

Bei einer Razzia mit 160 Beamten hat die Polizei drei Verdächtige, unter anderem in Illertissen, festgenommen. Es geht um Zwangsprostitution und Zuhälterei.

Wegen des Verdachts auf Menschenhandel haben 160 Beamte in Bayern und Baden-Württemberg am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mitteilt, wurden dabei insgesamt drei Verdächtige festgenommen - in Illertissen (Kreis Neu-Ulm), München und Laupheim (Kreis Biberach). Weitere sieben Personen wurden bei einer parallel geführten Aktion in Rumänien festgenommen.

Seit März 2021 hätten sich demnach bei der Ingolstadter Kriminalpolizei die Hinweise darauf verdichtet, dass die Tätergruppierung regelmäßig junge Frauen nach Deutschland locke, um sie im gesamten süddeutschen Raum zur Prostitution zu zwingen. Im Verlauf der Ermittlungen hätten sich zudem weiter konkrete Hinweise auf Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz durch den Besitz von Doping-Substanzen ergeben.

Razzia wegen Menschenhandel: Polizei nimmt verdächtige Person in Illertissen fest

Am Dienstag seien sodann Wohnungsdurchsuchungen in Ingolstadt, Illertissen, München, Altötting sowie in Laupheim erfolgt. Hierzu seien rund 160 Beamte im Einsatz gewesen. Gleichzeitig erfolgte in Absprache mit den dortigen Behörden auch ein Einsatz in Rumänien. Rund 80 Beamte durchsuchten sechs Objekte in drei Bezirken des Landes.

Gegen neun Personen (eine in München, eine in Illertissen und sieben in Rumänien) habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen. In Laupheim wurde ein bislang Unverdächtiger festgenommen werden. Es handelt es sich um sechs Rumänen und einen Deutschen im Alter zwischen 21 und 32 Jahren sowie drei Frauen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren.

Festnahme in Illertissen: Im Rumänien wurden Immobilien sichergestellt

Auch umfangreiches Beweismaterial konnte sichergestellt werden. Darunter befinden sich neben einer hohen Bargeldsumme auch mehrere Fahrzeuge, Dopingmittel, Blanko-Impfpässe sowie drei illegale Schusswaffen. In Rumänien wurden unter Anderem Immobilien sichergestellt und dem Vermögensarrest zugeführt.

In Deutschland konnten bislang fünf Prostituierte im Alter zwischen 19 und 53 Jahren angetroffen werden, für die derzeit Hilfestellungen angeboten werden.

Aufgrund der nun neu gewonnenen Erkenntnisse führt die Kriminalpolizei die Ermittlungen weiter fort. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel werde aber noch mehrere Wochen andauern, heißt es. Es geht vorwiegend um den Verdacht der Zwangsprostitution und der Zuhälterei. (AZ/krom)