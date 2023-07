Illertissen

vor 18 Min.

Inklusion in Illertissen ist kreativ und hat viele Farben

Plus Realschülerinnen und Realschüler gestalten gemeinsam mit Mitarbeitenden der Werkstätten Donau/Iller ein großes Werk beim inklusiven Kunstprojekt „Farb-Tour“.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der Weg ist das Ziel beim Projekt „Farb-Tour“ mit dem Augsburger Bildhauer Romano Gurgi-Mondigi und dem Dominikus Ringeisenwerk. Ihre Tour durch Schwaben hat sie nach Illertissen an die Johannes-Von La-Salle-Realschule geführt, die eine Kooperation zu den Donau-Iller-Werkstätten der Lebenshilfe unterhält. Der ideale Ort für ihr inklusives Kunstprojekt also, bei dem ältere Schüler und Menschen mit Assistenzbedarf zusammen eine fünf mal acht Meter große Leinwand bemalen. Schon der erste Eindruck zeigt: bei der Arbeit am Objekt sind die Kunstschaffenden alle gleich.

Gurgi-Mondini, zudem gelernter Heilerziehungspfleger, findet, dass neben der Barrierefreiheit im baulichen Bereich auch ein für alle erreichbarer künstlerischer Raum geschaffen werden müsse. „Wenn wir zusammen einen bunten Tag verbringen und abschließend eine farbenfroh bemalte Leinwand haben, ist das Ziel erreicht“, so der Künstler. In diesem Sinne hat er den Pausenhof der Illertisser Realschule ein Stück weit in ein Freiluft-Atelier verwandelt. Das Areal der auf dem Asphalt ausgebreiteten Leinwand ist mit Folie geschützt und abgesteckt, sodass es nur mit Plastikschutz an den Schuhen betreten werden kann. Zugleich entstand damit ein den Kunstschaffenden vorbehaltener Bereich, von wo prüfenden Blickes das im Entstehen begriffene Werk betrachtet werden kann und Kreativität stattfindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen