Illertissen

Innenminister Herrmann kündigt Polizei-Fusion im Landkreis Neu-Ulm an

Plus Bei einem Blaulichtempfang in Illertissen dankt Joachim Herrmann Beamten und Rettungskräften. Und er spricht über den geplanten Neubau für die Polizei.

Von Jens Noll

Das Goldene Buch der Stadt Illertissen ist am Mittwochnachmittag um einen weiteren Eintrag eines Bayerischen Staatsministers ergänzt worden. Im Juni waren Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber zu Besuch in der Vöhlinstadt, nun kam Innenminister Joachim Herrmann vorbei. Auf Einladung des CSU-Kreisverbands Neu-Ulm tauschte er sich bei einem Blaulichtempfang mit Vertretern von Polizei und Hilfsorganisationen aus. Außerdem sprach er eine geplante Umstrukturierung bei der Polizei an. "Es ist angedacht, die Polizeiinspektion (PI) Weißenhorn und die PI Illertissen zu fusionieren", sagte Herrmann. Dafür soll für rund 30,5 Millionen Euro ein Neubau am Stadtrand von Illertissen errichtet werden.

Dass ein solches Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe des neuen Feuerwehrhauses in Illertissen geplant ist, wurde einige Tage zuvor durch eine Pressemitteilung der Neu-Ulmer Landtagsabgeordneten Beate Merk ( CSU) publik. Der Freistaat Bayern will dafür, wie berichtet, der Stadt Illertissen ein Grundstück an der Unterrother Straße abkaufen, südöstlich des Autohauses Rogg. Das neue Gebäude schaffe bessere Arbeitsbedingungen für die Beamtinnen und Beamten, sagte der Minister und kündigte an, sich konsequent dafür einzusetzen. Er könne allerdings nicht versprechen, wann die neue PI fertig ist. "Das wäre unseriös", fügte er hinzu.

