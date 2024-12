16 Wohnungen, davon sechs für Betreutes Wohnen, sollen in einem Neubau am Carnac-Platz entstehen. Ein Investor plant, das Gebäude abzureißen, in dem sich heute Umut Döner befindet. Am Projekt hat die Stadtpolitik nichts auszusetzen, zwei Details sieht der Bauausschuss aber kritisch und fordert andere Lösungen.

