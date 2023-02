Illertissen

06:00 Uhr

Ist die Kreisstraße lebensgefährlich für Radfahrer?

Plus Der Illertisser Bürgermeister fordert, dass die Verbindung zwischen Tiefenbach und Gannertshofen einen Radweg bekommt. Ein Unfallschwerpunkt soll zudem entschärft werden.

Von Ronald Hinzpeter

Der Illertisser Bürgermeister formulierte es drastisch: "Diese Verbindung ist lebensgefährlich", sagte Jürgen Eisen ( CSU) in der jüngsten Sitzung des Kreis-Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr. Er meint damit die Kreisstraße zwischen Gannertshofen und Tiefenbach. Gefährdet sind seiner Meinung nach vor allem die Radfahrer, für die dringend eine Lösung geschaffen werden müsse. Ein Radweg soll her. Aber das Staatliche Bauamt in Krumbach bremst, weil es andere Projekte für wichtiger erachtet. Doch Eisen bekam jetzt für seinen Vorstoß im Kreis-Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr Unterstützung. Und: An einer anderen unfallträchtigen Stelle wird jetzt Abhilfe geschaffen.

