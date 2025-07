Ist die Nautilla-Sanierung bezahlbar und wer soll darüber entscheiden?

Zum 1. Februar hat das Nautilla seine abendlichen Öffnungszeiten erweitert, zwei Monate später legte das Bad noch einmal nach: Seit Dienstag, 1. April, ist die Bade- und Saunalandschaft dienstags bis samstags von 9 bis 22 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Längere Besuchszeiten waren seit längerem ein oft gehörter Wunsch der Gäste. Doch was ist mit der Zukunft? Das Bad muss saniert werden, um längerfristig in Betrieb bleiben zu können. Der Stadtrat hat dazu einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst. Doch erst einmal geht es um die Frage nach den Kosten für ein solches Projekt. Ändert die Finanzlage etwas am Vorhaben, das Nautilla fit für die Zukunft zu machen?

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wilhelm Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis