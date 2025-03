Jahreshauptversammlung der Geflügelzüchter in Illertissen

Auf der Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtverein Illertissen sprach der Vorstand Peter Sametschek von einem sehr erfolgreichen vergangenen Zuchtjahr und gab einen aufschlussreichen Ausblick, was im Jahre 2025 geplant ist.

Nach dem Protokoll vom letzten Jahr, übermittelt von Kerstin Haug, dem Kassenbericht von Sabine Bail und den Berichten über den Ringbezug, die Vogelnistkästenreinigung und den Zuchwartberichten über die Erfolge der Hühner- und Taubenzüchter durch die einzelnen Spartenverantwortlichen sprach der Vorstand von den geplanten zukünftigen Aktivitäten.

In der Woche vor Ostern wird ein Kindergarten in der unmittelbaren Nachbarschaft der Geflügelmarkthalle Besuch erhalten und vom Geflügelzuchtverein mit 200 gefärbten Ostereiern beschenkt.

An der Bepflanzung des Festplatzes hat sich der Verein mit 20 Prozent der Kosten für die zehn Lindenbäume beteiligt. An dieser Aktion waren die 3. und 4. Klassen Wilhelm-Busch-Schule beteiligt und speziell für diese Schüler wurden einige Geflügel- und Vogelarten bei einer Führung durch die Markthalle gezeigt. Die besondere Aufmerksamkeit der Kinder galt dem Brutapparat, in dem die Hühnerküken gerade erst geschlüpft waren. Ein wahres Erlebnis für die Schüler.

Am ersten Sonntag im Juni wird es im Rahmen des normalen sonntäglichen Geflügelmarktes einen zusätzlichen Kükenmarkt geben, indem in einem extra Bereich der Markthalle speziell Hühnerküken verschiedener Rassen und in unterschiedlichem Alter angeboten werden. Dieser erste Kükenmarkt in Illertissen soll vor allem die kleinen Besucher begeistern.

Da die Belegungszahlen gemeldet werden und diese in systematische Beobachtungen mit einfließen wird es im Zusammenhang der jährlichen Nistkästenreinigung in der Weiherhalde zukünftig eine engere Zusammenarbeit mit den bayerischen Staatsforsten geben. Es ist immer wieder interessant zu hören, welche verschiedenen Vogelarten sich in diesem Waldgebiet aufhalten.

