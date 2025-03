Jahresversammlung des Musikbezirks acht Illertissen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund

Kürzlich fand im Illertisser Adlergebäude die Jahresversammlung der 17 Musikkapellen des Musikbezirks 8 Illertissen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) statt. In diesem Rahmen wurde Andreas Geschwind für 25 Jahre aktive Arbeit im Bezirksvorstand geehrt. Neben den Tätigkeitsberichten wurde auch auf das aktuelle Musikjahr vorausgeblickt. Neben den vielen Festen und Auftritten der Musikkapellen stehen als Höhepunkte das Jubiläumsfest 150 Jahre Stadtkapelle Illertissen am 26. April und das Deutsche Musikfest in Ulm/Neu-Ulm am letzten Maiwochenende an.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.