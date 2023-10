Jazz und Klassik eröffnen zehntes Festival "Junge Künstler – Stars von morgen"

Plus Mit dem Arcis Saxophonquartett und Schlagzeuger Christian Benning standen wieder junge Künstler in Illertissen auf der Bühne. Sogar ein Waschbrett kam zum Einsatz.

Für jeden Geschmack war etwas dabei zur Eröffnung des zehnten Festivals "Junge Künstler – Stars von morgen" in Illertissen: vergoldete Klänge vom Arcis Saxophonquartett bei Jazz und Klassik sowie silbern klirrende Percussion von Schlagwerker Christian Benning. Die Festhalle im Kolleg der Schulbrüder war gut besucht, wobei sich unter den Ehrengästen auch der neue Schirmherr und Staatsminister Klaus Holetschek befand. Sie alle haben sich gerne vom Charme und der künstlerischen Perfektion der Darbietenden begeistern lassen.

In seiner Begrüßung freute sich Fritz Unglert, Vorsitzender des veranstaltenden Freundeskreises "Kultur im Schloss", dass die dreiwöchige Konzertreihe mit sechs Veranstaltungen seit zehn Jahren ohne Unterbrechung stattfinden konnte. In deren Verlauf haben sich auch Stammgäste eingestellt wie das Arcis Saxophonquartett, das für seinen nunmehr dritten Besuch ein Programm mit dem jungen Schlagzeuger Christian Benning einstudiert hat.