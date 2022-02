54-Jährige wird bei Verkehrsunfall in Illertissen leicht verletzt

Eine 54-Jährige kommt am Sonntagnachmittag von der Straße ab, weil sie versucht, ihre Handtasche aufzuheben. Die Fahrerin wird leicht verletzt.

Weil ihre Handtasche während der Fahrt in den Fußraum der Beifahrerseite fiel, ist eine 54-Jährige von der Straße abgekommen. Wie die Polizeiinspektion Illertissen mitteilt, fuhr die Frau am Sonntagnachmittag auf dem St.-Meinrad-Weg in Richtung Illertissen. Als die Tasche vom Sitz rutschte, versuchte sie, diese aufzuheben. Dabei verzog sie das Lenkrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gartenzaun. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. (AZ)