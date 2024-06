Autofahrerin rammt Trike an Kreuzung

Die Frau hält zunächst an einem Stopp-Schild an, fährt dann weiter – und erfasst mit ihrem Auto bei Jedesheim einen Mann auf seinem Trike.

Gegen 18 Uhr am Sonntagabend wollte eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei Jedesheim aus der Illertisser Straße kommend die Staatsstraße 2031 vermutlich geradeaus überqueren. Sie hielt zunächst am Stoppschild an und fuhr dann weiter. Dabei übersah die Frau ein aus Richtung Illertissen kommendes und geradeaus Richtung Altenstadt durchfahrendes dreirädriges Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß in der Kreuzungsmitte.

Der 52 Jahre alte Trike-Fahrer wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug landete wenige Meter weiter in einer Böschung unmittelbar vor der Grenzwand einer nahe gelegenen Baustoff-Firma. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Jedesheim war mit 14 Einsatzkräften am Unfallort und übernahm Aufräum- und Verkehrsmaßnahmen. Gegen die 28-Jährige leitete die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. (AZ, wis)