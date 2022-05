Autos stoßen in Jedesheim zusammen: Ein Fahrer wird leicht verletzt

Eine Autofahrerin missachtet an einer Einmündung in Jedesheim die Vorfahrt eines anderen Autos. Es kommt zu einem heftigen Zusammenstoß.

Leichte Verletzungen im Brustbereich hat sich ein Autofahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Jedesheim zugezogen. Eine Autofahrerin hatte ihm die Vorfahrt genommen, beide Autos stießen deshalb zusammen.

Bei dem Unfall in Jedesheim entstand ein Schaden von knapp 10.000 Euro

Eine 56-Jährige befuhr dem Polizeibericht zufolge gegen 17.45 Uhr mit ihrem Auto den St.-Meinrad-Weg. An der Einmündung in die Bayernstraße missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Pkw, an dessen Steuer ein 70-Jähriger saß. Bei der Kollision löste der Airbag im Fahrzeug des Mannes aus. Der Autofahrer wurde dadurch leicht verletzt. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf knapp 10.000 Euro. (AZ)