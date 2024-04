Bus und Radlader kollidieren in Baustelle in Jedesheim

Ein Bus ist mit einem Radlader in Jedesheim zusammengestoßen, weil der Busfahrer die Baustelle an der Illertisserstraße übersah.

In der Baustelle an der Illertisser Straße in Jedesheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Radlader gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der ortsunkundige Busfahrer von der Staatsstraße 2031 in die Baustelle eingefahren, weil die Absperrbaken zur Seite gezogen waren und somit der Eindruck entstand, dass die Straße befahrbar ist.

Ein 32-jähriger Radladerfahrer wollte von einem Gehweg auf die Fahrbahn einfahren und rechnete nicht mit Querverkehr, weshalb er mit dem Bus kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Bauarbeiter erzählten den Polizeibeamten, dass immer wieder Anwohner die Sperrbaken entfernen würden, um einfacher an ihre Wohnhäuser zu gelangen. (AZ)