Illertissen-Jedesheim

vor 16 Min.

Die neue Leseoase macht Jedesheimer Grundschüler schon am ersten Tag glücklich

Plus Die Bibliothek in der Grundschule am Sonnenhang soll die Stadtbibliothek ergänzen. Kinder können es sich auf gemütlichen Sitzkissen bequem machen.

Von Manuela Rapp

Für alle Bücherwürmer und Leseratten in der Grundschule am Sonnenhang in Jedesheim und solche, die es werden wollen, gibt es jetzt eine eigene Leseoase. Funkelnagelneu eingerichtet unterm Dach, können die jungen Leser dort schmökern, Wissen tanken, in die Welt der Bücher eintauchen. Nicht umsonst jedenfalls sangen die Viertklässler bei der flott gestalteten Eröffnungsfeier: "Bücher sind für uns der Hit."

Vor einem Jahr etwa, sagt Schulleiterin Andrea Milde, sei die Idee entstanden. Denn: "Eine Schülerbibliothek hat gefehlt." Der Impuls sei von einer Kollegin ausgegangen, die damals in Jedesheim unterrichtet habe: "Sie hat eine Bücherei an einer anderen Schule aufgebaut." Ihr erster Gang führte die Rektorin erstmal zur Stadt, "da sie Aufwandsträgerin der Schule ist."

