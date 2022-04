Illertissen-Jedesheim

Erneuter Unfall an der Kreuzung: So will das Bauamt jetzt nachbessern

An der Kreuzung bei Jedesheim hat es an Gründonnerstag erneut einen Unfall gegeben. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Plus An der Kreuzung bei Jedesheim hat es am Gründonnerstag erneut einen Unfall gegeben. Zwei Menschen werden verletzt. Das Bauamt will nun nachbessern.

Von Wilhelm Schmid

Mitte März, am vergangenen Sonntag - und jetzt wieder am Vormittag des Gründonnerstages hat es an der Kreuzung bei Illertissen-Jedesheim gekracht. Zwei Menschen wurden diesmal verletzt. Wie unsere Redaktion jetzt erfahren hat, sollen die beiden Kreuzungen der Staatsstraße 2031 (Memminger Straße) und dem Autobahnzubringer (St 2018) schon bald "entschärft" werden. Und das, obwohl es, rein rechtlich gesehen, gar nicht sein müsste.

