Illertissen-Jedesheim

vor 17 Min.

In Jedesheim finden Gottesdienste vorerst in der Grundschulaula statt

Die Jedesheimer Pfarrkirche (rechts) ist geschlossen. Gottesdienste finden sonntags in der Aula der Grundschule am Sonnenhang (Mitte) und werktags im Pfarrhof (links) statt.

Plus Die Diözese Augsburg hat die Pfarrkirche St. Meinrad aus Sicherheitsgründen gesperrt, nun wird einige Wochen lang gearbeitet. Über die Hintergründe.

Von Wilhelm Schmid

Seit wenigen Tagen ist die Pfarrkirche in Jedesheim – die einzige in der Diözese Augsburg, die den Einsiedler-Mönch Sankt Meinrad als Patron hat – geschlossen. Am vergangenen Sonntag fand der Gottesdienst in der Halle der gegenüber liegenden Grundschule am Sonnenhang statt. Für die Werktagsmessen und die Fastenandachten treffen sich die Gläubigen im Pfarrhof. Grund für die Sperrung ist eine Anweisung des Projektmanagements des Bistums Augsburg, vielfach noch unter seinem früheren Namen "Diözesanbauamt" bekannt.

Ein Aushänger an der Jedesheim Kirche informiert über die aktuelle Lage. Foto: Wilhelm Schmid

Die Verfügung der kirchlichen Behörde geht auf folgenden Anlass zurück: Bei der alljährlich vorgeschriebenen Routineprüfung der Elektroinstallation, "E-Check" genannt, war vor wenigen Tagen festgestellt worden, dass in einem Schaltschrank ein Schaden aufgetreten war. Deshalb musste die gesamte Elektroanlage des Kirchengebäudes sofort stillgelegt werden, um eine eventuelle Ausbreitung des Schadens zu verhindern. Nun ist eine Fachfirma damit beschäftigt, die genaue Ursache zu ermitteln und dafür werden derzeit umfangreiche Prüfungen vorgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen