Illertissen-Jedesheim

vor 50 Min.

Großbaustelle geplant: Jedesheimer haben wenig Kritik am Straßenausbau

Die Stadt will die Illertissener Straße in Jedesheim ausbauen - sofern sie Zuschüsse bekommt.

Plus Bei der Sonderbürgerversammlung im Illertisser Stadtteil Jedesheim ist das Interesse groß - insbesondere an den Ausführungen zur Illertissener Straße.

Von Regina Langhans

Die Aussicht auf eine Sanierung der Illertissener Straße in Jedesheim samt Erneuerung der Wasser- und Kanalinfrastruktur hat am Donnerstag geschätzt 100 Bürgerinnen und Bürger dazu veranlasst, die Gemeindehalle aufzusuchen. Bürgermeister Jürgen Eisen hatte eine außertourliche Bürgerversammlung angesetzt. Neben seinem Rechenschaftsbericht und den von Kämmerer Markus Weiß vorgetragenen Haushaltszahlen ging es vor allem um die mögliche Sanierung der Hauptzufahrt in den Stadtteil. Planer Lothar Beck erhielt für seinen vorgestellten Entwurf zustimmenden Applaus. Sollte dieser Entwurf als "förderungswürdig" bewertet werden, würden wegen gebotener Eile im November die Bagger gleich von zwei Seiten für die Großbaustelle anrollen, sagte Eisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .