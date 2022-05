Junger Radfahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Holzstützen

Ein 14-Jähriger zieht sich bei einem Unfall mit einem Pedelec in Jedesheim schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche hat keinen Helm getragen.

Ein junger Pedelec-Fahrer ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall in Jedesheim mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 14-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit dem Elektrorad auf der Kirchenstraße bergab und trug dabei keinen Helm. Die Polizei vermutet, dass er sehr flott unterwegs war und deshalb von der Fahrbahn abkam. Der Jugendliche prallte gegen die Holzstützen eines Baumes am Straßenrand. Trotz seiner schweren Verletzungen war er nach dem Unfall ansprechbar. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, auf 1000 Euro geschätzt. (AZ)