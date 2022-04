Pläne für Illertissener Straße: Hat Jedesheim ab dem Herbst eine Großbaustelle?

Plus Die Stadt möchte die Illertissener Straße in Jedesheim ausbauen und sanieren. Das Vorhaben hängt aber von Zuschüssen ab. Warum jetzt Eile geboten ist.

Die Jedesheimer sind Baustellen gewöhnt. Im Zuge der Dorferneuerung sind schon einige Straßen in dem Illertisser Ortsteil saniert worden. Jetzt ist die nächste dran, die Illertissener Straße - wenn die Stadt Glück hat. Denn ob der Ausbau stattfinden kann, hängt davon ab, ob sie Fördergelder bekommt. Jetzt und erst recht bei einem erfolgreichen Antrag heißt es: Gas geben.