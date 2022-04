Illertissen-Jedesheim

15:51 Uhr

Schon wieder kracht es am Autobahnzubringer bei Jedesheim

Am Autobahnzubringer in Jedesheim hat es trotz neuer Ampelanlage erneut gekracht.

Plus Am Sonntagabend hat sich an der Ampelkreuzung bei Jedesheim erneut ein Unfall ereignet. Wie die Polizei die dortige Verkehrssituation einschätzt.

Von Wilhelm Schmid

Die beiden Einmündungen von der Staatsstraße 2031 (Memminger Straße) zum Autobahnzubringer (Staatsstraße 2018) und oberhalb vom Zubringer zur Memminger Straße kurz vor Jedesheim entwickeln sich immer mehr zum Unfallschwerpunkt. Dabei wurde dort erst vor wenigen Monaten eine Ampelanlage installiert. Am Sonntagabend hat es in dem Bereich erneut gekracht, zwei Frauen wurden bei dem Unfall verletzt.

