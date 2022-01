Schwarzer Rauch steigt aus dem Kamin der Grundschule

Ein Kaminbrand in der Jedesheimer Grundschule ruft am Sonntagvormittag die Feuerwehr auf den Plan.

Mit festlichem Glockengeläut wurden die Feuerwehren Illertissen und Jedesheim am Sonntagvormittag empfangen, als sie zu einem Kaminbrand in der "Grundschule am Sonnenhang" in den Einsatz kamen.

Während in der gegenüberliegenden Pfarrkirche St. Meinrad der Gottesdienst begann, stiegen schwarze Rauchwolken aus dem Edelstahlkamin der Schulheizung empor. Die Anlage wurde stillgelegt, der Kamin mit der Wärmebildkamera auf Gefahrenstellen geprüft, und schließlich konnte die Einsatzstelle einem Kaminkehrermeister übergeben werden. Ob oder in welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, wird sich erst noch herausstellen.