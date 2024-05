Illertissen-Jedesheim

14:10 Uhr

So soll der Charakter des Jedesheimer Dorfkerns geschützt werden

Plus In der Ortsmitte liegen Flächen brach. Die Stadt Illertissen will festlegen, wie sie bebaut werden dürfen, und erwartet Gegenwind. Auch dafür gibt es eine Idee.

Von Sebastian Mayr

Der historisch gewachsene Dorfkern von Jedesheim hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Grundstücke, auf denen früher landwirtschaftliche Anwesen standen, liegen brach. Die Illertisser Stadtverwaltung geht davon aus, dass in den nächsten Jahren weitere Gebäude abgerissen werden könnten – und, dass die leeren Flächen bebaut werden. Nur wie? Der Dorfgemeinschaft ist es wichtig, dass der Charakter des Illertisser Ortsteils erhalten bleibt. Damit das gelingt, hat der Stadtrat ein rechtliches Verfahren in die Wege geleitet. Doch Stadtplaner Florian Schilling warnt schon jetzt: "Das wird nicht das Allheilmittel sein."

In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat mehrheitlich dafür, einen Bebauungsplan aufzustellen. Er umfasst Pfarrer-Steiner-Straße, Am Marienplatz und die Bayernstraße von dort bis auf die Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 17. Ortssprecher Wolfgang Gleich wünschte sich vor der Entscheidung einen größeren Bereich – die gesamte Bayernstraße und die Kirchenstraße müssten einbezogen werden, betonte er. Doch Stadtplaner Schilling riet ab. Das Verfahren würde zu lange dauern, meinte er. Bereits jetzt rechnet er mit einer Dauer von etwa anderthalb Jahren. Zudem müssten die aktuelle bauliche Situation und die Nutzungsarten berücksichtigt werden, dadurch werde die Arbeit am Bebauungsplan komplex. Bei Bedarf könnten umliegende Flächen später überplant werden. Eine Erhaltungssatzung, die Vorgaben für besonders schützenswerte Ortsgebiete macht, ist nicht vorgesehen. Das sei wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen", sagte Schilling. Zudem sei der Jedesheimer Ortskern so unterschiedlich bebaut, dass es schwer sei, passende und klare Kriterien festzulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen