Illertissen-Jedesheim

07:16 Uhr

Steht die wohl größte Biogasanlage im Kreis Neu-Ulm vor dem Aus?

Plus Das Ende der EEG-Förderung naht – und die Biogasanlage in Jedesheim muss sich langsam, aber sicher neu aufstellen. Das könnte mit Illertissen schwierig werden.

Von Philipp Scheuerl

Die Jedesheimer Biogasanlage, die als größte im Landkreis Neu-Ulm gilt, ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Langsam, aber sicher steht sie vor einer wirtschaftlichen Herausforderung. Noch profitiert die Anlage vom staatlichen Stromgeld im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), doch diese Unterstützung läuft in acht Jahren aus. Philipp Jans, Geschäftsführer der Bioenergie Iller-Roth, blickt besorgt in die Zukunft: "So in dieser Form werden wir sicher nicht mehr existieren können", sagt er.

Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ist im vergangenen Jahr die Anzahl der Biogasanlagen erstmals zurückgegangen (minus 14). Demnach gab es Ende 2023 noch 2737 Anlagen in Bayern. Davon waren laut der Biogas-Betreiber-Datenbank der LfL 24 im Landkreis Neu-Ulm. Jans und die anderen 23 Gesellschafter der Bioenergie Iller-Roth wollen natürlich, dass ihre Anlage noch lange dazugehört. Dafür müssen sie jedoch neue Wege finden, Baumaßnahmen einleiten und vielleicht sogar die Stadt Illertissen überzeugen. Das wird ein dickes Brett.

