Unfall: Autos stoßen auf Kreuzung bei Jedesheim zusammen

Zwei Autofahrer krachen auf der Kreuzung bei der A7-Auffahrt und Jedesheim zusammen. Dabei wird ein Fahrer verletzt, es entsteht ein fünfstelliger Sachschaden.

Schon wieder ein Unfall bei Jedesheim: Ein BMW fuhr von Dietenheim kommend geradeaus in Richtung Autobahn, ein Mercedes-Vito kam von der Autobahn her und wollte links in die Abfahrt zur Memminger Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ersten Aussagen an der Unfallstelle zufolge einer der beiden Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages liegen. Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen, die wegen der gehäufte Unfälle an dieser Stelle fast schon eine gewisse Routine in der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsumleitung entwickelt haben, waren wieder gemeinsam im Einsatz. Erst am vergangenen Freitagabend passierte dort ebenfalls ein Unfall.