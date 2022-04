Illertissen-Jedesheim

vor 33 Min.

Ziviles Polizeiauto in Jedesheim beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

In Jedesheim hat eine unbekannte Person einen Schaden an einem Zivilfahrzeug der Polizei angerichtet. Die Dienststelle in Illertissen bittet um Hinweise.