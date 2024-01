Johannes-von-La-Salle-Realschule bekommt neue Leiterin

Die bisherige Stellvertreterin übernimmt zum 1. August das Steuer in Illertissen. Worauf sie besonders viel Wert legen will.

Stefanie Mayer wird neue Schulleiterin der Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen. Das hat das Schulwerk der Diözese Augsburg am Donnerstag bekannt gegeben. Sie tritt zum 1. August die Nachfolge von Roswitha Nodin an, die nach mehr als sieben Jahren als Schulleiterin in den Ruhestand wechselt.

Die Schule erhalte eine Leiterin, die eindeutig in den christlichen Wertvorstellungen und der lasallianischen Tradition verwurzelt sei, so das Schulwerk. Gleichzeitig sei Mayer aufgeschlossen für stringente Schulentwicklung und moderne Pädagogik. Die neue Chefin sei überzeugt, dass eine gute Schule nicht nur auf sachlichen Unterrichtsinhalten basieren sollte, sondern auch die Entwicklung von Werten und sozialer Verantwortung fördern müsse. Schulwerksdirektor Peter Kosak lobt Stefanie Mayer als Führungspersönlichkeit mit ausgeprägtem Gespür für eine gelingende Gratwanderung zwischen Traditionsbewahrung und Weiterentwicklung.

Für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium ist Stefanie Mayer keine Unbekannte. Die gebürtige Ulmerin ist derzeit stellvertrende Schulleiterin. Sie studierte nach dem Abitur das Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Biologie und Chemie an der Universität Ulm und qualifizierte sich im Anschluss daran zur Beratungslehrerin weiter. Nach ihrem Referendariat arbeitete sie zwei Jahre als pädagogische Mitarbeiterin am Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (Zawiw) der Universität Ulm. Im September 2001 trat sie an der Johannes-von-La Salle Realschule Illertissen in den Dienst des Schulwerks. Sie wolle die Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als Lebensort betrachten, "an dem die Herzensbildung eine wichtige Rolle spielt", kündigt Stefanie Mayer an. (AZ)