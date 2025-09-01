Icon Menü
Josef Kränzle: Abschied nach 51 Jahren – Ein neues Kapitel für die Kränzle GmbH

Illertissen

Mit 81 Jahren ist Schluss: So geht es für Herzblut-Unternehmer Josef Kränzle weiter

Nach 51 Jahren in seiner Firma hatte Josef Kränzle am Freitag seinen offiziell letzten Arbeitstag im Betrieb. Warum ein Verkauf des Unternehmens für Hochdruckreiniger nicht in Frage kam.
Von Ronald Hinzpeter
    Der Illertisser Unternehmer hat mit seinen Hochdruckreinigern eine saubere Karriere hingelegt. Jetzt zieht er sich zurück.
    Der Illertisser Unternehmer hat mit seinen Hochdruckreinigern eine saubere Karriere hingelegt. Jetzt zieht er sich zurück. Foto: Roland Furthmair

    Eigentlich hatte Josef Kränzle schon vor zehn Jahren angekündigt, dass er im Alter von 71 Jahren kürzertreten wolle. Das hat nicht immer so recht geklappt. Als echter Schaffer vom alten Schlag – früher stand er gar um drei Uhr morgens auf, um Viertel vor Vier im Betrieb zu sein – war er dennoch ständig in seiner Firma präsent. Jetzt aber, mit 81 Jahren, soll nun wirklich Schluss sein. Am heutigen Freitag kommt er zu seinem offiziell letzten Arbeitstag in die Firma, die er vor 51 Jahren gegründet hat, die Kränzle GmbH & Co. KG. Am 2. September scheidet er endgültig aus der Unternehmensführung aus.

