Mit 81 Jahren ist Schluss: So geht es für Herzblut-Unternehmer Josef Kränzle weiter

Eigentlich hatte Josef Kränzle schon vor zehn Jahren angekündigt, dass er im Alter von 71 Jahren kürzertreten wolle. Das hat nicht immer so recht geklappt. Als echter Schaffer vom alten Schlag – früher stand er gar um drei Uhr morgens auf, um Viertel vor Vier im Betrieb zu sein – war er dennoch ständig in seiner Firma präsent. Jetzt aber, mit 81 Jahren, soll nun wirklich Schluss sein. Am heutigen Freitag kommt er zu seinem offiziell letzten Arbeitstag in die Firma, die er vor 51 Jahren gegründet hat, die Kränzle GmbH & Co. KG. Am 2. September scheidet er endgültig aus der Unternehmensführung aus.
Illertissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden