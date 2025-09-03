Illertissen Mit 81 Jahren ist Schluss: So geht es für Herzblut-Unternehmer Josef Kränzle weiter

Nach 51 Jahren in seiner Firma hatte Josef Kränzle am Freitag seinen offiziell letzten Arbeitstag im Betrieb. Warum ein Verkauf des Unternehmens für Hochdruckreiniger nicht in Frage kam.