Jugendliche aus den Niederlanden will nach Hause: Polizei Illertissen hilft

Eine 16-Jährige hatte beim Besuch in Illertissen mit ihrem Freund gestritten. Die Polizei Illertissen sorgte dafür, dass ihre Eltern sie abholen können.

Auf der Polizeiinspektion in Illertissen erschien am Samstagabend einen 16-Jährige und bat um Hilfe. Das Mädchen konnte sich nur auf niederländisch oder eritreisch verständigen. Die Jugendliche gab an, dass sie in den Niederlanden wohne und zu Besuch bei einem Freund sei, mit welchem sie allerdings gestritten hatte und jetzt nach Hause möchte.

Mittels Kontaktaufnahme zur niederländischen Polizei konnten die Eltern der 16-Jährigen informiert werden. Diese können ihre Tochter in den nächsten Tagen abholen. Bis dahin konnte das Mädchen in einer Einrichtung der Jugendhilfe untergebracht werden. (AZ)