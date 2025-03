Jugendliche beschädigen Tischtennisplatte in Illertissen beim Grillen

Bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend, 5. März, gegen 18.30 Uhr auf einer Tischtennisplatte am Skatepark in der Friedhofstraße in Illertissen gegrillt, so die Illertisser Polizei. Durch die Hitze entstanden Brandflecken auf der Platte, die Polizei schätzt den Schaden auf 150 Euro und die Zahl der Jugendlichen auf etwa zehn.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)