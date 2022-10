Jugendliche schmieren Graffiti auf Fassade der Schule

In Illertissen beschmieren vermutlich Jugendliche die Fassade einer Schule. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro.

Jugendliche haben in Illertissen vermutlich eine Schulfassade in der Dietenheimer Straße mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat wohl am Wochenende. Dem Wortlaut nach gehen die Beamten von Jugendlichen aus.

Die angesprühten Worte ergeben laut Polizei keinen sinnvollen Zusammenhang und beinhalten keine politische Botschaft. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)