Jugendliche stiehlt Kosmetikartikel in Illertisser Laden

Eine 15-Jährige hat in zwei Geschäften in Illertissen lange Finger gemacht. Sie erwarten zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Eine Ladendiebin ist am Mittwoch in Illertissen erwischt worden. Laut Polizeibericht schlug gegen 15.30 Uhr die akustische Diebstahlssicherung eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße an, als eine 15-Jährige das Geschäft verließ. Zuvor hatte sie einen Artikel an der Kasse bezahlt. Bei der folgenden Nachschau in ihrer Handtasche kamen 15 kosmetische Erzeugnisse des genannten Markts im Wert von ungefähr 75 Euro sowie sechs Artikel eines Geschäftes in der Bahnhofstraße im Wert von etwa neun Euro zum Vorschein, für die die Jugendliche keinen Kassenzettel vorweisen konnte. Die Erziehungsberechtigten waren nicht zu erreichen, da sie sich gerade im Urlaub befinden. Die 15-Jährige wurde nach Aufnahme des Sachverhalts entlassen. Sie erwarten nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls. (AZ)