Jugendlicher prügelt sich mit 46-Jährigem und stiehlt Handy

Mit mehreren Streifenwagen fahndet die Polizei in Illertissen nach einem 15-Jährigen. Als die Beamten ihn finden, hat er blutverschmierte Hände.

Mit Unterstützung aus Weißenhorn, Memmingen und von Diensthundeführern hat die Illertisser Polizei am Samstag nach einem Jugendlichen gefahndet, der bei einer Prügelei einen 46-Jährigen verletzt hat. Dem Polizeibericht zufolge besuchte der 15-Jährige zuvor eine Wohngemeinschaft in der Stauffenbergstraße in Illertissen und konsumierte dort Alkohol und Drogen. Gegen 2.10 Uhr geriert er mit einem der dortigen Bewohner in Streit. Daraus entwickelte sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Jugendlichen und einem 46-Jährigen, in dessen Verlauf der Ältere zu Boden stürzte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, trat der 15-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach gegen den Oberkörper. Ein 28 Jahre alter Mitbewohner filmte das mit seinem Handy. Als der 15-Jährige darauf aufmerksam wurde, riss er ihm das Mobiltelefon aus seiner Hand. Der 28-Jährige wollte sein Handy wieder zurückholen, doch der 15-Jährige hielt ihn mit Fußtritten auf Abstand. Anschließend ergriff der Jugendliche samt Mobiltelefon zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt.

Die Polizisten trafen den 15-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Illertissen an

Bei der Fahndung nach dem Beschuldigten waren zahlreiche Streifenwagen im Einsatz. Der zunächst nur mit dem Vornamen bekannte 15-Jährige konnte nach kurzer Zeit ermittelt werden, Beamten der Polizeiinspektion Memmingen trafen ihn an seiner Wohnanschrift in Illertissen an. Nach Polizeiangaben wies er blutverschmierte Hände auf und erklärte, dass er von dem 46-Jährigen ebenfalls körperlich angegangen worden sei, dabei allerdings keine Verletzungen erlitten habe. Das gestohlene Handy konnte bislang noch nicht aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Staatsanwalt ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 15-Jährigen an. Der Jugendliche war ebenso wie der 46-Jährige zum Tatzeitpunkt stark betrunken. Letzterer wurde bei der Schlägerei leicht verletzt und anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Den 15-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und wegen Diebstahls. (AZ)