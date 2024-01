Jugendlicher randaliert in Illertisser Polizeiwache

Polizisten nehmen drei junge Unruhestifter mit auf die Dienststelle in Illertissen. Einer der Jugendlichen rastet dort aus, tritt und schlägt gegen eine Tür.

In der Nacht auf Donnerstag ist einer Polizeistreife in Illertissen eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender negativ aufgefallen, die durch ihr Verhalten Unruhe stiftete. Dem Polizeibericht zufolge ermahnten die Beamten die jungen Menschen mehrfach zur Ruhe. Eine Weile später, gegen 4 Uhr, trafen die Beamten einen Teil der zuvor angesprochenen Gruppe erneut an. Sie nahmen die drei Jugendlichen daraufhin in Gewahrsam und fuhren sie zur Polizeidienststelle. Von dort aus wurden die Erziehungsberechtigten angerufen.

Als seine Mutter hinzukam, beleidigte der 16-Jährige einen Polizisten

Während alle Beteiligten auf das Eintreffen der Eltern warteten, begann nach Angaben der Polizei ein 16-Jähriger aus der Gruppe, in der Wache zu randalieren. Er schlug und trat massiv gegen eine Tür. Die Beamten trennten ihn deshalb von den anderen und brachten ihn bis zum Eintreffen seiner Mutter in einem Verwahrraum unter. Dort schlug er weiter gegen die Türe. Als seine Mutter hinzukam, beleidigte der 16-Jährige einen anwesenden Polizisten mehrfach. Die Mutter nahm ihren Sohn mit nach Hause, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen wegen Beleidigung ein. (AZ)