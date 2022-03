Jugendlicher stürzt im Kreisverkehr vom Leichtkraftrad

Ein Jugendlicher verliert in einem Kreisverkehr in Illertissen die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzt und verletzt sich leicht.

Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Mittwochabend in Illertissen leichte Verletzungen zugezogen und musste daher ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war gegen 18.20 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Ulmer Straße stadtauswärts unterwegs. Im Kreisverkehr beim Saumweg verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass der 16-Jährige zu schnell durch den Kreisverkehr fahren wollte und spricht von "nicht angepasster Geschwindigkeit". Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. (AZ)