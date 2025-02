Jung, charmant und schon über Illertissen hinaus bekannt: Die Träger des Jugendförderpreises 2025

Gebannt richteten sich in der gut besuchten Schranne die Blicke des Publikums, darunter zahlreiche Eltern, nach vorne: Wen hat der Stadtrat diesmal für den Jugendförderpreis in Illertissen auserkoren? Neben Einzelpersonen kommen auch Gruppen zum Zug. Die Veranstaltung fand im neunten Jahr statt und Bürgermeister Jürgen Eisen vergab 13-mal Urkunden und Preisgeld an Teilnehmende im Alter von neun bis etwa 20 Jahre.

