Junge Autofahrerin und Beifahrer werden bei Unfall verletzt

Eine Frau übersieht in Illertissen ein anderes Auto, das vor ihr abbremst. Nach der Kollision müssen sie und ihr Beifahrer vom Rettungsdienst behandelt werden.

Leichte Verletzungen haben eine Autofahrerin und ihr Beifahrer am Sonntagmittag bei einem Auffahrunfall in Illertissen erlitten. Die Illertisser Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Die 24-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf der Zähringerstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Staatsstraße 2018 übersah die Frau, dass das Auto vor ihr anhielt. Dessen Fahrerin hatte verkehrsbedingt bremsen müssen.

Gegen die Unfallverursacherin wird nun polizeilich ermittelt

Es kam zum Auffahrunfall. Die 24-Jährige und ihr Beifahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls und die auslösenden Airbags leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte beide ambulant. Die Frau im anderen Auto blieb unverletzt. Der entstandene Schaden kann laut Polizeibericht derzeit noch nicht beziffert werden. Das Auto, mit dem die 24-Jährige unterwegs war, musste abgeschleppt werden. Gegen sie wird nun polizeilich ermittelt. (AZ)