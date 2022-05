Junge Frau betätigt sich als Prostituierte in Illertissen

In einem Illertisser Hotel geht eine 19-Jährige offensichtlich der Prostitution nach, obwohl es nicht erlaubt ist. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Nach einem Hinweis hat eine Streifenbesatzung der Polizei am Mittwochabend ein Zimmer in einem Hotel im Stadtgebiet von Illertissen überprüft. Dabei trafen die Einsatzkräfte dem Polizeibericht zufolge eine 19 Jahre alte Frau aus Osteuropa an, die augenscheinlich der Prostitution nachging.

Da diese Tätigkeit im Bereich der Polizeiinspektion Illertissen nicht gestattet ist und die junge Frau auch keinerlei Erlaubnisse vorweisen konnte, wurde sie zur Dienststelle gebracht. Nach Angaben der Polizei ist die Frau nicht das erste Mal in dieser Weise aufgefallen, deshalb erwartet sie nun eine Strafanzeige. (AZ)