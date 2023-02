Kahlschlag am Illerkanal ärgert den Bürgermeister

Plus Jürgen Eisen kritisiert die Aktion des Kraftwerksbetreibers. Er spricht von "Baummassaker", das Unternehmen von "Gehölzpflege" zwischen Altenstadt und Au.

Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen ist sauer: Entlang des Illerkanals hat das zuständige Unternehmen großflächig Bäume abholzen lassen. Die Aktion sei so nicht notwendig gewesen und ein massiver Eingriff in die Natur, kritisiert der Rathauschef.