Kalb von Hund schwer verletzt: Entsetzen bei den Besitzern ist groß

Plus Süß, aber auch hilflos: Ein erst 14 Tage altes Kalb wurde bei Illertissen mutmaßlich von einem nicht angeleinten Hund angegriffen. "Das geht überhaupt nicht", sagen die Besitzer.

14 Tage war das kleine Kälbchen erst alt. Am Sonntag wurde es mutmaßlich von einem Hund schwer verletzt. Der Angriff muss heftig gewesen sein. Das Jungvieh wurde teilweise gehäutet, ein Auge ausgerissen. Ob es überlebt, ist offen. Bei den Besitzern ist das Entsetzen groß. "Das geht überhaupt nicht", sagen sie und hoffen auf Hinweise auf den oder die Verantwortlichen. Aber auch, dass Hundehalter oder Hundehalterinnen ihr Verhalten überdenken.

Etwa 120 schottische Hochlandrinder werden auf dem Gewann "Jungviehweide", nördlich des Illertisser Flugplatzes gehalten. Sie sehen aus "wie kleine Mini-Teddybären", sagt Raphaela Gerlach, die Freundin von Landwirt Florian Baisch. Zusammen betreiben sie die Hobby-Rinderhaltung. Die Tiere werden später einmal geschlachtet. Den Vorfall am Sonntag hätten sie nicht einsehen können. Die betreffende Wiese, der Tatort, befinde sich südlich ihres Hofes. Auf jener Weide seien zu dem Zeitpunkt sechs Mutterkühe mit ihren Kälbern und ein Deckbulle gewesen.