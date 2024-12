Kammerchor mit Uraufführung zugunsten der Kirchturmsanierung

Ein modernes „Ave Maria“ zugunsten eines ziemlich alten Kirchturms: In diesem Jahr verbindet der Kammerchor von St. Martin in Illertissen seinen Auftritt mit einem adventlichen Benefizkonzert zugunsten der Turmrenovierung. Dabei begleitet ihn ein Ensemble des Kammerorchesters. Die Veranstaltung unter der Leitung von Wolfram Seitz findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Der Eintritt ist frei. Spenden fließen in die Sanierung mit ein, welche die Pfarrei St. Martin anteilig zu finanzieren hat.

