Karfreitagskonzert 2024: Musik zwischen Aufschrei und Resignation

Plus Beim Konzert am Karfreitag in der Stadtpfarrkirche in Illertissen bringt Wolfram Seitz mit den „Sieben letzten Worte Jesu“ eine Uraufführung zu Gehör.

Von Regina Langhans

Die Ereignisse rund um den Leidensweg und Kreuzestod von Jesus Christus haben im Laufe der Jahrhunderte zu ergreifenden Musikwerken inspiriert. So hat es beim Konzert am Karfreitag in St. Martin in Illertissen eine Uraufführung zu den „Sieben letzten Worten Jesu“ zu hören gegeben. Kirchenmusiker Wolfram Seitz hatte das Werk aus seiner Schublade gezogen und direkt auf diesen Tag hin fertig komponiert. Eingebettet wurde die Uraufführung in die Vertonung von Karfreitagstexten verschiedener Komponisten. Die emotionale Bandbreite vermochte zu berühren, und erst nach ergriffenem Innehalten spendete das große Publikum respektvollen Applaus.

Der Programmablauf erinnerte an eine zerstörte Messe: Sie begann mit dem Kyrie, dessen schmerzhafter Aufschrei im Sopran nichts Gutes verhieß, und endete beim Agnus Dei, wofür der Organist die letzten Töne bruchstückhaft ausklingen ließ. Auch hierfür bediente sich Wolfram Seitz einer eigenen Komposition, der Messe brève in C, die er in Coronazeiten für Orgel und sparsame Besetzung geschrieben hatte. Es war eine Art selbst verordnete Auftragskomposition, die nun in Auszügen mit Sopran (Susanne Steinle), Violine (Hedwig Oschwald) und Cello (Hans Scherrer) präsentiert wurde. Er habe nach einer den Coronavorschriften entsprechenden musikalischen Gestaltung gesucht, als Chorgesang verboten war, erzählte Seitz später.

